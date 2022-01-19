Финансист назвал опасные для хранения дома купюры

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал купюры, опасные для хранения дома, в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, относительно опасно хранить купюры номиналом 500 евро и 100 долларов. С первой банкнотой могут возникнуть проблемы в европейских странах, так как в 2016 году их перестали печатать, а в 2019 году стали изымать из оборота. К тому же, такие купюры популярны у теневого сектора, а также их часто используют для хранения в сейфах или ячейках.

В случае с банкнотой номиналом 100 долларов есть большой шанс наткнуться на подделку, если она хранится достаточно давно. Эксперт посоветовал поменять такие купюры на другие, прогнав их через валютный счет в банке.

Ранее начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева перечислила простые способы выявления фальшивых купюр. Чтобы отличить поддельную купюру от настоящей, прежде всего, надо обратить внимание на качество бумаги, посоветовала она.