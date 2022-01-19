Боровшегося с коррупцией в Минобороны россиянина осудили на пять лет

Суд дал пять лет колонии общего режима россиянину, который боролся с коррупцией в Министерстве обороны. Об этом «Ленте.ру» в среду, 19 января, сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Олег Морданов работал в 140-м отделе государственного стройнадзора Минобороны РФ, но в 2019 году уволился, так как попал в сложное положение. Его вынуждали принять строительные объекты с рядом нарушений различных норм.

Морданов писал обо всех нарушениях вышестоящему начальству. В конце концов, его жалобы подтвердились, проведенная проверка показала, что нарушения были. Но уголовное дело возбудили против самого Морданова.

Следствие считает, что он злоупотреблял полномочиями — в 2016 году заставил рабочих поставить ему железные ворота в подземном паркинге, угрожая сорвать сроки строительства цеха. А в 2018-м угрожал другим монтажникам помешать строительству общежития, и тем пришлось провести у него на даче различные работы. Следователи насчитали 120 тысяч рублей ущерба Министерству обороны.

Супруга Морданова считает обвинения сфабрикованными и говорит, что мужу неоднократно угрожали, в том числе и тюрьмой.

