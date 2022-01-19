В ООН нашли работу для Ангелы Меркель

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили работу в ООН. Об этом пишет Politico.

Соответствующее письмо с просьбой возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству, экс-лидеру ФРГ направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По данным издания, в случае отказа немецкому политику также могут предложить должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Срок полномочий действующей главы секретариата Патрисии Эспинозы истекает этим летом.

Уточняется, что на данный момент Меркель не ответила на письмо.

Ранее Ангела Меркель рассказала, что пока не продумала планы на пенсию после ухода из политики. В то же время она заявила, что прежде всего попытается отдохнуть. Политик пошутила, что сначала будет попеременно читать и спать, а потом займется тем, что придет ей в голову.

Ангела Меркель стала первой женщиной в должности канцлера Германии и работала на этом посту с 2005 года. Новым канцлером Германии 8 декабря был избран социал-демократ Олаф Шольц.