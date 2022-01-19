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Авиакомпания «Россия» откроет полеты в Арктику с 11 февраля

«Аэрофлот» открыл продажи на рейсы авиакомпании из Санкт-Петербурга в Апатиты

Фото: @rossiya_airlines

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») с 11 февраля открывает регулярное сообщение с Мурманской областью. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Полеты в аэропорт «Хибины» будут выполняться из Санкт-Петербурга четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Аэропорт «Хибины» расположен в самом центре Кольского полуострова недалеко от городов Апатиты и Кировск, а также на удалении не более 100 км от большинства городов Мурманской области. Таким образом рейсы из Санкт-Петербурга будут удобны большинству жителей этого региона, в особенности центральной его части.

В Мурманской области расположен самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе России «Большой Вудъявр». Он находится на южной окраине Хибинского горного массива, крупнейшего на Кольском полуострове и благодаря такому географическому положению и особенностям климата, этот курорт является одним из старейших в России и привлекает лыжников и сноубордистов со всей страны. Сезон катания здесь один из самых продолжительных в России: начинается в конце ноября и заканчивается в конце мая, хотя снег на склонах продолжает лежать вплоть до середины июня.

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Татьяна Романова
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