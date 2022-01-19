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В Совфеде раскрыли мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон

Пушков: приглашение Шойгу в Лондон может быть обусловлено страхом конфликта с Россией

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков раскрыл мотивы Британии для приглашения министра обороны России Сергея Шойгу посетить Лондон. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, Британия пошла на данный шаг из-за перспективы провала переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности. Член Совфеда отметил, что в Лондоне опасаются возникновения предконфликтной ситуации с Россией, поэтому пытаются продлить динамику переговоров на двустороннем уровне.

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Помимо этого, Пушков отметил, что, видимо, британские власти решили повести себя неординарно на фоне других европейских стран, которые были исключены из диалога с Россией по вопросам безопасности. Он добавил, что в Лондоне вместо запугиваний и угроз решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие. Тем не менее, сенатор назвал предложение Лондона скорее «дипломатическом ходом», чем изменением позиции.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пригласил Шойгу посетить Лондон. «Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — указал британский министр обороны.

Марина Совина
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