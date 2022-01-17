Глава Минобороны Великобритании пригласил Шойгу в Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон. Об этом сообщает Reuters.

«Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — указал британский министр обороны.

Уоллес отметил, что Совет Россия — НАТО продемонстрировал готовность альянса к диалогу с Россией по широкому кругу вопросов евроатлантической безопасности.

Ранее, 16 января, министр обороны Великобритании заявил, что Россия столкнется с последствиями в случае вторжения на Украину. Уоллес предупредил, что Великобритания «даст отпор хулиганам», независимо от того, насколько далеко зайдет конфликт.

