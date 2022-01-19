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В Совфеде заявили о попытках НАТО играть в «свою игру»

Пушков заявил, что НАТО хочет обсуждать вопросы, далекие от гарантий безопасности РФ

Фото: Globallookpress.com

НАТО играет в свою игру, говоря о том, что готова обсуждать с Россией темы, которые далеки от предложенных Москвой гарантий безопасности. О попытках альянса заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов говорить с Россией о трех темах: ракетах и контроле над вооружениями, а также о мерах военной транспарентности. Однако, по словам члена Совета Федерации, это далеко от гарантий безопасности, которых добивается Москва. Кроме того, НАТО это прекрасно знает, уточнил Пушков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности. Министр рассказал, что во время переговоров он выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ.

По результатам обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не может пойти на ряд условий России, в том числе на нерасширение на восток, так как этого могут хотеть суверенные государства у границ страны (в частности, Украина). Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, добавил, что требования Москвы и вовсе неприемлемы.

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Юлия Ямпольская
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