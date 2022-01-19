Россияне решили пожертвовать многодетным семьям секс-игрушки

В Тюмени местные жители приносят в пункт приема вещей для многодетных семей различные секс-игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Глава общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк объяснила, что у них на складах можно найти разные сексуальные игрушки: от анальных пробок до сломанных вибраторов.

«Есть вот фаллоимитатор, причем рабочий. Я не знаю, за что мужик на жену разозлился, видимо все ее игрушки выкинул», — рассказала глава организации.

Сотрудникам пункта приема вещей приходится искать закупщиков, чтобы обменять эти пожертвования на вещи, которые будут более необходимы многодетным семьям.

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