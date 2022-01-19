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Россияне решили пожертвовать многодетным семьям секс-игрушки

В Тюмени жители пожертвовали в пункты приема вещей для многодетных семей секс-игрушки

Кадр: Telegram-канал «Ural Mash»

В Тюмени местные жители приносят в пункт приема вещей для многодетных семей различные секс-игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Глава общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк объяснила, что у них на складах можно найти разные сексуальные игрушки: от анальных пробок до сломанных вибраторов.

«Есть вот фаллоимитатор, причем рабочий. Я не знаю, за что мужик на жену разозлился, видимо все ее игрушки выкинул», — рассказала глава организации.

Сотрудникам пункта приема вещей приходится искать закупщиков, чтобы обменять эти пожертвования на вещи, которые будут более необходимы многодетным семьям.

Ранее в сибирском городе Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя огромным дилдо, момент нападения попал на камеру. На кадрах видно, как грабитель пытается защититься от девушки и отбить удар, однако та в ответ начинает избивать его еще сильнее. Продавщица била его до тех пор, пока он не выбежал за дверь.

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Никита Абрамов
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