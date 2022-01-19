Трем россиянам и казаху дали условный срок за незаконные четыре миллиона сигарет

В Челябинске трем россиянам и казаху дали срок в три года заключения условно и назначили штраф в 200 тысяч рублей за контрабанду сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Злоумышленников признали виновными по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Сбыт товаров и продукции без маркировки, организованный группой в особо крупном размере»).

Мужчины попались сотрудникам спецслужб в 2020 году. При задержании у них изъяли более четырех миллионов незаконных пачек сигарет, подготовленных для продажи.

В ФСБ уверяют, что у злоумышленников был даже свой офис — на чердаке жилого дома в Магнитогорске. Оттуда они занимались распространением немаркированных табачных изделий по всей стране.