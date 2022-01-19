Сбер, «Узтекстильпром» и Strategy Partners договорились о сотрудничестве

В целях развития долгосрочных отношений и повышения конкурентоспособности текстильных отраслей России и Узбекистана было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Сбербанком, Ассоциацией «Узтекстильпром» и Strategy Partners.

В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель Ассоциации текстильных предприятий Узбекистана «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров и управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова, а также представители посольства Республики Узбекистан.

Стороны намерены определять механизмы финансирования, прорабатывать структуру инвестиционных проектов, взаимодействовать при создании совместных производств и схем поставок сырья и готовой продукции. В рамках соглашения будут определены приоритетные направления сотрудничества, согласованы совместные инвестиционные проекты и сформированы другие возможные механизмы финансирования текстильной промышленности двух стран.

«Я уверен, что сотрудничество в области поставок сырья и готовой продукции, интеграции предприятий и разработки совместных проектов, развития цифровой трансформации, а также внедрение принципов устойчивого развития поможет вывести текстильную промышленность наших стран на качественно новый уровень. Продвижение цифровых решений и финансовых инструментов в цепочке производств даст новый импульс экономическому сотрудничеству российских и узбекских компаний», — отметил Анатолий Попов.

По словам Илхома Хайдарова, соглашение, предполагающее задействование самых передовых финансовых инструментов Сбера — это существенный шаг для расширения кооперационных связей между текстильными отраслями Узбекистана и России. «Синергия успешного опыта российских партнёров в цифровой трансформации с достижениями узбекских производителей в сфере транспарантного и экологически ответственного производства позволит резко повысить привлекательность всего ассортимента текстильной и швейно-трикотажной продукции на потребительских рынках», — добавил он.

В свою очередь, Валерия Плотникова подписанное оглашение назвала «важным шагом в установлении долгосрочных партнерских отношений и развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана». «Мы рады возможности масштабировать успешно накопленный опыт по оказанию консультационной поддержки в повышении конкурентоспособности и развитии компаний и отраслей, разработке стратегий, развитии цифровой трансформации и реализации ESG-инициатив на предприятия текстильной промышленности обеих стран», — подчеркнула она.

