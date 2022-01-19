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В Крыму раскрыли подробности проверки по факту хищения золота скифов

Молохов: СК начал проверку по двум статьям УК РФ из-за хищения золота скифов у Крыма

Фото: Peter Dejong / AP

Доследственная проверка, организованная Следственным комитетом России из-за хищения у крымских музеев скифского золота, проводится сразу по двум статьям — о хищении и невозвращении культурных ценностей. Подробности проверки раскрыл РБК со ссылкой на Александра Молохова, заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.

Как пояснил Молохов, речь идет о статьях 164 УК России («Хищение предметов, имеющих особую историческую, культурную ценность, совершенное организованной группой») и 190 УК («Невозвращение в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы России»).

Наказание предусматривает до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что из четырех музеев исчезли предметы, имеющие особую культурную ценность. 28 декабря 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру. В настоящее время в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую — только местные музеи. Аксенов подчеркнул, что «необходимо уравновесить стороны в этом споре».

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Позже стало известно, что дело будет передано в Верховный суд Нидерландов.

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Мария Рубникович
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