Россияне рассказали о самых нелепых ситуациях в путешествиях

Каждый шестой россиянин отправлялся в путешествие без денег, а около половины (43 процента) — без брони отеля. О нелепых ситуациях туристов в поездках стало известно из опроса сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Ostrovok.ru, пишет РИА Новости.

Так, 17 процентов респондентов признались, что хотя бы раз отправлялись в поездки без денег, при чем чаще это делали мужчины, чем женщины — 21 процент против 14 процентов. Кроме того, 43 процента участников опроса рассказали, что путешествовали, не забронировав отель заранее, а около 30 процентов уезжали без обратного билета домой.

Четверть опрошенных заявили, что хотя бы раз опаздывали на самолет. Также выяснилось, что 15 процентов туристов находили в поездках попутчиков и продолжали отдых в новой компании — мужчины снова оказались смелее, чем женщины: 19 процентов против 13 процентов.

Ранее в январе были названы самые необычные вещи и предметы, которые забывали россияне в московских аэропортах на новогодние праздники. Среди них оказались коробочка с зубными протезами, деревянный метровый меч, клетка для животных, гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции и осетинский пирог.