Россиянам порекомендовали скандинавскую ходьбу для восстановления после COVID-19

Фитнес-директор «Сети спортивных сооружений России», член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова порекомендовала россиянам скандинавскую ходьбу для восстановления легких после COVID-19. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

По словам Поляковой, движение, которое характерно для этого вида активности (правая рука поднимается одновременно с левой ногой и наоборот), способствует увеличению грудной клетки и улучшению работы легких. «Как следствие, восстанавливается объем легких и улучшается газообмен», — сообщает эксперт. Именно это помогает при реабилитации после коронавируса, считает она.

«Большой плюс скандинавской ходьбы в том, что она подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки», — добавила специалист. По ее словам, стоит начинать заниматься постепенно: сначала по 10-15 минут в день, прислушиваясь к самочувствию. Перед началом тренировки нужно как следует размяться, при боли в мышцах тренироваться не следует.

«Мы двигаемся, когда нет острого воспалительного процесса в суставах и мышцах. При артритах, артрозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы прежде, чем ходить с палками, нужно проконсультироваться с терапевтом», — заявила Попова. Она также рекомендовала использовать для ходьбы не лыжные, а специальные палки, ориентируясь на свой рост, длину ног и рук.

Ранее главный педиатр Московской области, главврач Центр неонаталогии Нисо Одинаева предупредила об опасном последствии у детей после COVID-19. По ее словам, у перенесших коронавирус малышей могут развиться сахарный диабет и другие опасные воспаления, такие как язвенный колит и синдром истощения. Она напомнила, что маленькие пациенты, как и взрослые, сталкиваются с различными опасными последствиями коронавируса. Многие дети, по ее словам, жалуются на усталость и плохое настроение.