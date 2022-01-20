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Мужчина на 67 лет отказался от мытья из-за страха быть убитым

Мужчина 67 лет питался сырым мясом, не мылся и избежал тяжелых заболеваний
Аму Хаджи

Аму Хаджи. Фото: IRNA

Житель деревни в Иране на 67 лет отказался от мытья из-за страха быть несчастным или убитым. Историю иранца публикует Daily Star.

87-летний Аму Джаджи живет в небольшой хижине, питается падалью: в основном, сырым мясом дикобразов, погибших под колесами, и пьет дождевую воду. Его любимое занятие — курение трубки, набитой навозом животных. Из-за необычного образа жизни Джаджи не удалось обзавестись друзьями и семьей, однако его преданность выбранному пути настолько впечатлила местных жителей, что они подарили ему хижину. Раньше домом мужчины была яма.

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Медики решили посетить иранца и проверить, как отсутствие гигиены и нестандартный рацион повлияли на его здоровье. В ходе обследования врачи с удивлением обнаружили, что Джаджи удалось избежать тяжелых заболеваний. Более того, на его его теле не нашли никаких паразитов. Единственное, что беспокоило иранца — трихинеллез (паразитарное заболевание, сопровождаемое лихорадкой, отеками, сыпью и поражением внутренних органов).

Ранее сообщалось, что британский отшельник, который провел в одиночестве около 40 лет, рассказал о причинах своей изоляции от людей. 74-летний Кен Смит почти четыре десятилетия прожил в Шотландии на берегу озера Лох-Трейг, название которого переводится с гэльского языка как «Озеро смерти».

Евгения Черкасова
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