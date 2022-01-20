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Описаны преимущества 6G

MediaTek: сети 6G позволят скачать 12 фильмов в разрешении 4К за одну секунду

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В MediaTek предсказали появление связи 6G в 2030 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Специалисты тайваньской компании, занимающейся разработкой полупроводникового оборудования, рассказали в отчете, что разработка стандарта связи шестого поколения начнется в 2024-2025 годах. Спецификации стандарта должны появиться в 2027 году, внедрение 6G — ориентировочно к 2030 году.

Также специалисты компании назвали ключевые особенности и описали преимущества 6G. По их словам, на рынке появятся «убийственные приложения», которые будут обеспечивать голографическую и тактильную связь, а также виртуальные двойники. 6G будет поддерживать скорость от одного гигабита в секунду до одного терабита в секунду. Например, при такой скорости за одну секунду можно будет скачать 12 фильмов в разрешении 4K.

«6G обеспечит интеллектуальную связь с пользовательским опытом во всем мире. Гипероптимизированная система связи 6G обеспечит по-настоящему ориентированную на пользователя иммерсивную и энергоэффективную связь», — заявил заместитель генерального директора MediaTek Минси Фан (MingXi Fan).

Летом специалисты Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий заявили, что 6G может появиться в России к 2035 году. 6G, в отличие от предыдущих поколений, будет управляться искусственным интеллектом.

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Андрей Ставицкий
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