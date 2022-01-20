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Главы компаний испугались за свой бизнес из-за глобальной проблемы

Deloitte: главы крупных компаний испугались глобального потепления

Фото: Wolf Schram / Unsplash

Главы крупных компаний напуганы глобальным потеплением, но большинство из них все равно не может решить проблемы, связанные с изменением климата. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания Deloitte после опроса двух тысяч руководителей.

Более 97 процентов участников исследования признались, что изменение климата уже сейчас негативно влияет на их бизнес. При этом только 19 процентов приняли соответствующие меры, чтобы подстроиться под экологическую ситуацию. Респонденты заявили, что чувствуют сильное давление по поводу климатической политики компании от властей, инвесторов и покупателей. В то же время члены совета организаций и банки практически не затрагивают эту тему.

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Около половины начальников считают улучшение репутации компании главным преимуществом экологичных инициатив. Только четверть респондентов отметили, что в будущем это принесет прибыль, а треть — что это поможет новым предприятиям привлечь клиентов.

Самые распространенные среди компаний методы снижения рисков от глобального потепления: переход на экологичные материалы, повышение энергоэффективности и сокращение количества перелетов. Гораздо реже организации доплачивают своим руководителям за экологичные инициативы или ищут способы повлиять на действия правительства в данном вопросе.

Ранее в январе сообщалось, что изменение климата заставило японских бизнесменов пересмотреть отношение к традиции использовать бумагу вместо электронных носителей информации. Крупнейший банк страны ввел дополнительную плату за сберегательные книжки, таким образом рассчитывая мотивировать клиентов оставить в прошлом вредную для экологии привычку.

Нина Ташевская
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