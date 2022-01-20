Маячку AirTag от Apple нашли новое применение

Пользователи Apple из США стали использовать умную метку AirTag, чтобы отслеживать курьерские посылки. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты рассказали об опыте супруги военнослужащего Валери Макналти (Valerie McNulty), которая нашла новый способ использования трекера AirTag. Apple позиционирует устройство как аксессуар для поиска потерянных вещей. Макналти положила девайс с коробку с вещами, которую отправила с курьером на новое место жительства во время переезда.

По словам женщины, она с мужем добралась до места раньше, чем посылка с вещами. Когда дата доставки была просрочена, Валери Макналти посмотрела через приложение, где находится ее посылка, — оказалась, что груз застрял примерно в нескольких часах езды от ее дома. В компании клиенту ответили, что смогут закончить доставку не раньше, чем через несколько дней. «Я дала понять курьеру, что знаю, что он всего в четырех часах езды от нас», — отметила Макналти.

В конце концов курьер согласился привезти груз раньше и успел передать женщине ее вещи в этот же день. Автор рассказала о своем опыте и посоветовала другим людям пользоваться маячками от Apple для отслеживания курьерских отправлений: «Вместо того чтобы ждать, я взяла дело в свои руки».

Ранее Apple отреагировала на сообщения о том, что умные метки AirTag стали использовать для слежки за людьми. В компании рекомендовали пользователям обращаться в полицию при обнаружении бесхозного маячка при себе.