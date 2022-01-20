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Полиция Британии задержала причастных к захвату синагоги в Техасе

В Бирмингеме и Манчестере задержали двух мужчин, причастных к захвату синагоги в США

Фото: John Sibley / Reuters

Полиция Великобритании задержала двух мужчин, вероятно, причастных к захвату заложников в американском Техасе 15 января. Преступников обнаружили в Бирмингеме и Манчестере, говорится в заявлении манчестерской полиции в Twitter.

Мужчины остаются под стражей для проведения допроса.

В заявлении подчеркивается, что служащие контртеррористического отделения Северо-Запада (Counter Terrorism Policing North West) продолжают проводить расследование произошедшего совместно с американскими властями.

15 января преступник ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина. Он несколько часов удерживал в заложниках четырех человек. Одного из них он отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого. Преступником оказался 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал Акрам.

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Виктория Кондратьева
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