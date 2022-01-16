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Раскрыта личность захватившего заложников в синагоге Техаса

ФБР: захвативший заложников в синагоге Техаса оказался гражданином Великобритании

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Мужчина, захвативший заложников в синагоге Колливила в штате Техас в субботу, 15 января, опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал Акрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФБР.

«Специальный управляющий агент Мэттью ДеСарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас​​​. Это британский гражданин Малик Фейсал Акрам, возраст 44 — года», — говорится в документе.

15 января мужчина ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина. Он несколько часов удерживал в заложниках четырех человек. Одного из них Акрам отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.

Среди требований террориста было освободить из тюрьмы террористку из Пакистана Аафию Сиддику, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Во время штурма синагоги преступник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Колливила в штате Техас актом террора. Ранее он выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников.

Марина Совина
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