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Кофе связали с низким риском развития рака матки

Употребление кофе снизило риск развития рака эндометрия на 29 процентов

Фото: Brigitte Tohm / Reuters

Китайские ученые определили, что употребление кофе связано с низким риском развития рака эндометрия — слизистой внутренней оболочки матки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.

Специалисты провели метаанализ 24 научных работ, которые были посвящены выявлению связи между употреблением кофе и раком эндометрия. В общей сложности было рассмотрено 9833 случая рака, а всего в исследованиях приняли участие около 700 тысяч женщин. 12 исследований были когортными (группы людей наблюдают в течение некоторого времени) и еще 12 — случай-контроль. Все рассмотренные научные работы являются обсервационными, то есть обладают меньшей доказательной силой, чем рандомизированное контролируемое исследование.

Относительный риск развития рака для людей, которые часто употребляли кофе, по сравнению с теми, кто кофе не пил, составил 0,71 (на 29 процентов ниже). Для разных регионов относительные риски различались: в Европе — 0,74, в США и Канаде — 0,71 и в Японии — 0,4. У тех, кто пьет кофе с кофеином, риск снижался на 34 процента. При этом на риск никак не влиял способ приготовления кофе (с помощью фильтрации или варки).

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Александр Еникеев
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