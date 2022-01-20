Звезда «Фабрики звезд» подала в суд на бывшего мужа

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российская поп-певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа и отца общей дочери Дмитрия Клеймана. Об этом пишет Starhit со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда Москвы.

«В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери», — рассказали в суде.

Отмечается, что ранее Дайнеко жаловалась на экс-супруга в связи с тем, что он не принимает участия в воспитании дочери и отказывается полностью выплачивать алименты. Певица заявляла, что Клейман периодически пересылал ей по 10 тысяч рублей, однако Дайнеко была уверена, что реальный доход бывшего мужа позволяет большее.

В августе 2021 года Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Государственную Думу. Артистка участвовала в выборах от партии «Зеленая альтернатива», а свое желание заняться политикой она объяснила тем, что публичные люди должны своим примером показывать аудитории: нынешнюю жизнь можно улучшить.