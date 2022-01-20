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Арендаторы украли ванну и поселили тараканов в квартире россиянки

В Екатеринбурге съемщики оставили собственнице кишащую тараканами квартиру без ванной

Фото: E1.ru

В Екатеринбурге арендаторы разгромили квартиру собственницы и поселили там тараканов. О проблемах с жильем россиянка узнала после публикации в региональных СМИ о драке на принадлежащей ей жилплощади, пишет издание E1.RU.

С мая 2021 года в двухкомнатной квартире проживали 20-летняя мать троих детей вместе с мужем-турком. Заключившая договор найма владелица недвижимости не заходила к съемщикам с регулярными проверками. После новостей об избиении по адресу квартиры, женщина решилась на визит к арендаторам и обнаружила жилье в ужасном состоянии — помещение поросло грязью, обои свисали со стен, повсюду летали мухи, а пол кишел тараканами. По словам собственницы, квартиросъемщики не только испортили мебель и отделку, но также украли чугунную ванну.

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Недобросовестных арендаторов женщина заставила съехать из квартиры, они остались ей должны около 24 тысяч рублей — за оплату коммунальных услуг и месяца проживания. Однако, по оценкам женщины, это мелочи по сравнению со стоимостью предстоящего ремонта. Юристы посоветовали собственнице взыскать с квартирантов затраты на восстановление жилища через суд — для этого потребуется подписанный документ о передаче недвижимости. В случае его отсутствия доказать нанесенный ущерб имуществу будет практически невозможно, считают эксперты.

В октябре 2021 года в сети появилось видео, где арендодатель показал изуродованное квартирантами жилье. На ролике были видны перевернутые в каждой комнате вещи, разбитые стекла на окнах, а также грязь и похожие на кровь красные пятна на полу и стенах. Конкретный адрес и город, где произошел инцидент, автор публикации не уточнил.

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Нина Ташевская
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