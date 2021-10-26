Хозяин квартиры показал на видео разгромленное съемщиками жилье

В сети появилось видео, на котором хозяин съемной квартиры продемонстрировал последствия сдачи на сутки своей недвижимости. Несколько коротких роликов, на которых видно, как квартиранты разгромили каждую комнату, изуродовали ремонт и побили стекла на окнах в арендованном жилье, появились в Telegram-канале «Бушующий мир» 26 октября.

Автор роликов не уточняет, в каком именно городе и по какому адресу произошел инцидент с квартиросъемщиками. На кадрах показаны грязь, красные пятна на полу и стенах, которые похожи на кровь, перевернутые вещи в каждом помещении, испорченная мебель.

Микроволновку и стулья люди, которые заселились на сутки в чужую квартиру, выкинули из окна с четвертого этажа, указано в описании к одному из роликов. Что именно произошло в разгромленной квартире, неизвестно. «Сдавать квартиру посуточно выгодно, но есть нюансы...» — написали под публикацией.

Ранее одного из жителей Самары отправили под суд за убийство экс-арендодателя из-за ссоры. По данным следователей, россиянин вернулся в квартиру, с которой уже съехал, чтобы вывезти оттуда остатки личных вещей, но собственник жилья отказал ему в этом. Квартиросъемщик нанес собственнику недвижимости 22 удара ножом.