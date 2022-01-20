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Оскароносный режиссер снимет фантастический фильм с Робертом Паттинсоном

Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо снимет фильм с Робертом Паттинсоном по книге «Mickey7»
Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо . Фото: Yara Nardi / Reuters

Оскароносный режиссер Пон Чжун Хо планирует снять фантастический фильм с актером Робертом Паттинсоном по книге Эдварда Эштона «Mickey7». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что режиссер ведет переговоры о написании сценария и съемках. Также идут переговоры с Паттинсоном.

Подробности сюжета не разглашаются. Научно-фантастический роман Эштона должен выйти в первом квартале 2022 года.

Пон Чжун Хо — южнокорейский кинорежиссер и сценарист. Он является лауреатом четырех премий «Оскар» за один год за фильм «Паразиты». Также за данную кинокартину режиссер получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Ранее вышел новый трейлер к фильму «Бэтмен» с американским Паттинсоном в главной роли. В видеоролике особое внимание уделили персонажу Селине Кайл, более известной как Женщина-кошка, и ее отношениям с Бэтменом. В частности, показаны сцены драки между героями.

Марина Совина
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