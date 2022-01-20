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У подмосковного полицейского нашли весы и наркотики

В Сергиевом Посаде у полицейского обнаружили мефедрон и весы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Московской области в кабинете и гараже одного из сотрудников полиции Сергиево-Посадского городского округа нашли наркотики. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Сотрудник правоохранительных органов был заподозрен в противоправных действиях оперативниками собственной безопасности подмосковного главка. При обыске они обнаружили электронные весы с остатками наркотиков и полиэтиленовые пакеты с зельем. Эксперты выяснили, что это мефедрон. Полицейский уволен, в ближайшее время в отношении него будет принято процессуальное решение.

19 января сообщалось, что в Омске суд приговорил экс-полицейского Николая Корнейчика к девяти годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков и превышение должностных полномочий.

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Владимир Седов
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