Российского полицейского осудили на девять лет за сбыт наркотиков

Первомайский районный суд Омска приговорил экс-полицейского Николая Корнейчика к девяти годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков и превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По данным следствия, мужчина для повышения показателей раскрываемости договорился с ранее судимым наркоманом о совершении мелких преступлений, в частности, о краже мобильных телефонов. Похититель после кражи вытаскивал из них сим-карты и отдавал полицейскому, а сами телефоны сдавал в ломбард. Корнейчик с помощью сим-карт оперативно «раскрывал» преступления. За совершение преступлений экс-сотрудник МВД расплачивался с подельником наркотиками.

В мае 2021 года стража порядка задержали сотрудники ФСБ. У него был изъят пакет с синтетическим наркотическим средством, который он собирался передать исполнителю.

9 декабря сообщалось, что российских полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».