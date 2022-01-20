В Великобритании уволенная за слишком громкий голос преподаватель добилась выплаты компенсации в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (10,4 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

60-летняя Аннет Плаут рассказала, что работает на кафедре физики в университете Эксетера с 1990 года. На тот момент она была единственной женщиной в коллективе. По словам Плаут, ее уволили из-за того, что у нее громкий голос. Однако сотрудники университета утверждают, что преподавателя отстранили от работы из-за неподобающего обращения с двумя аспирантами.

Плаут не согласилась с решением руководства и подала иск в апелляционный трибунал Великобритании по трудовым спорам. В ходе слушаний она заявила, что ее громкий голос связан с еврейским происхождением, поэтому ей трудно что-то с ним сделать. Она добавила, что может повышать тон, когда речь заходит о физике — науке, которой она искренне и всерьез увлечена, но при этом она никого не хочет унизить или обидеть. По мнению Плаут, в течение нескольких десятилетий ее пытались выгнать с кафедры, но она держалась, несмотря на неуважительное отношение со стороны коллег и руководства.

Суд поддержал преподавательницу, выразил ей сочувствие и назначил компенсацию в размере 100 тысяч фунтов стерлингов, которую университет намерен оспорить. «Мы по-прежнему считаем, что в этом решении есть серьезные упущения, и мы обжалуем его», — прокомментировали представители учебного заведения.

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