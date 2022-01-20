Президент США Джо Байден сравнил возможное вторжение России на Украину со Второй мировой войной. Он заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась на официальной странице в Twitter.

«Если он [президент России Владимир Путин] вторгнется на Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны», — высказался американский президент.

Ранее Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину. «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал американский лидер. В ходе этой же пресс-конференции Джо Байден заявил, что Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины.