Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден сравнил возможное вторжение России на Украину со Второй мировой войной

Байден о возможном вторжении РФ на Украину: такого не происходило со времен Второй мировой
джо Байден

джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден сравнил возможное вторжение России на Украину со Второй мировой войной. Он заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась на официальной странице в Twitter.

«Если он [президент России Владимир Путин] вторгнется на Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны», — высказался американский президент.

Ранее Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину. «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал американский лидер. В ходе этой же пресс-конференции Джо Байден заявил, что Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден пообещал России невиданные санкции из-за Украины
У десятилетнего мальчика остановилось сердце после вакцинации Pfizer
Россиянам назвали способ отсрочить выплаты по кредиту
На Украине предложили ввести упреждающие санкции против России
Оценены потери российских рыбопромышленников из-за Китая
Минфин оценил профицит бюджета России за 2021 год
В МИД России заявили о халатности журналистов на пресс-конференции Байдена
Байден призвал продолжать переговоры по СВПД
Бывший глава МИД ФРГ пристыдил Европу за позицию в отношении России
Байден сравнил возможное вторжение России на Украину со Второй мировой войной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter