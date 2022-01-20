Байден сравнил возможное вторжение России на Украину со Второй мировой войной
Президент США Джо Байден сравнил возможное вторжение России на Украину со Второй мировой войной. Он заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась на официальной странице в Twitter.
«Если он [президент России Владимир Путин] вторгнется на Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны», — высказался американский президент.
Ранее Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину. «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал американский лидер. В ходе этой же пресс-конференции Джо Байден заявил, что Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины.