Замглавы депздрава Ивановской области арестовали за мошенничество

В Ивановской области ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве на руководителей регионального департамента здравоохранения Алексея Буянкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан и арестован судом на два месяца.

По версии следствия, Буянкин причастен к афере при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главного следователя Хакасии и его жену заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, в январе к занимающимся оказанием юридических услуг супругам обратилась мать россиянки, отбывающей наказание по наркотической статье. Женщина попросила помочь в смягчении режима содержания дочери. Те пообещали помочь и оценили свои услуги в 450 тысяч рублей, но помогать не собирались.