Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Замглавы депздрава Ивановской области арестовали за мошенничество

ФСБ возбудила дело о мошенничестве на замглавы депздрава Ивановской области Буянкина

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

В Ивановской области ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве на руководителей регионального департамента здравоохранения Алексея Буянкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан и арестован судом на два месяца.

По версии следствия, Буянкин причастен к афере при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главного следователя Хакасии и его жену заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, в январе к занимающимся оказанием юридических услуг супругам обратилась мать россиянки, отбывающей наказание по наркотической статье. Женщина попросила помочь в смягчении режима содержания дочери. Те пообещали помочь и оценили свои услуги в 450 тысяч рублей, но помогать не собирались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрона
Литва решила снести Дом Москвы
Врач назвал способы борьбы с опасным последствием коронавируса
Идрак Мирзализаде продал на аукционе аннулированный российский вид на жительство
Врач ознакомился с историей болезней Ленина
Toyota остановила работу на ключевом заводе
Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»
У подмосковного полицейского нашли весы и наркотики
Украинский Bayraktar заметили над Черным морем
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят первую киностудию и спортзал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter