Косатка передумала нападать на попавшего в сети кита и решила его спасти

У побережья Западной Австралии, вблизи залива Бремер, горбатый кит запутался в сети и был спасен хищной косаткой, которая неожиданно передумала на него нападать. Об этом сообщает Daily Mail.

10 января Джемма Шарп, сотрудница компании-организатора туров по наблюдению за китами, заметила попавшего в западню кита и трех подплывающих к нему косаток. В какой-то момент один из хищников ускорился и обогнал сородичей. «Киты — часть рациона косаток, поэтому, когда мы увидели раненого горбача и приближающуюся косатку, мы забеспокоились», — объяснила она. Шарп добавила, что кит оказался в незавидном положении — у него практически не было шансов отбиться от нападения.

Однако вместо того, чтобы напасть на легкую добычу и обеспечить себе сытный обед, косатка решила спасти попавшего в западню кита. Она проплыла под плененным млекопитающим и сняла с него веревку.

Ранее сообщалось, что в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США, рыболов Мэтт Капрон спас кита, который запутался в сети для ловли омаров. По словам рыбака, животное было «практически приковано» ко дну океана.