Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Джона Малковича отказались заселять в отель из-за ковидного паспорта

Актера Джона Малковича не пустили в отель в Венеции из-за сертификата о вакцинации

Фото: Vincent West / Reuters

Американского актера Джона Малковича отказались заселять в отель в Венеции из-за отсутствия ковидного паспорта. Об этом сообщает Il Gazzettino.

68-летнего артиста не пустили в гостиницу, так как срок его сертификата о вакцинации истек. Уточняется, что Малкович приехал в Италию для съемок сериала «Рипли», основанного на криминальных романах Патриции Хайсмит. Он снял номер в пятизвездочном отеле Danieli с видом на Гранд-канал, но из-за отказа в заселении команде актера пришлось срочно искать ему новое жилье. В итоге Малкович заселился в частном доме неподалеку от гостиницы.

Известно, что сам актер связан с гостиничным бизнесом и является главным инвестором сети Big Sleep. Отели компании находятся в Кардиффе, Челтнеме и Истборне.

Джон Малкович — лауреат премии «Эмми», а также номинант на «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Новый Папа», «Подмена», «Империя Солнца», «Опасные связи», «Быть Джоном Малковичем», «Бархатная бензопила» и «Поля смерти».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР
Кассационный суд отклонил жалобу Навального на приговор за клевету на ветерана
Назван способ навести чистоту в доме всего за 15 минут
В ЦРУ нашли объяснения возникновения «гаванского синдрома» у дипломатов
Девушка уличила жениха в измене и собрала необычные способы вычислить неверность
Полиция Британии задержала причастных к захвату синагоги в Техасе
Россиян предостерегли от ношения тканевой маски для защиты от омикрона
В Северной Корее намекнули на возобновление ядерных испытаний
Доказана эффективность «Спутника V» против штамма омикрон
Джона Малковича отказались заселять в отель из-за ковидного паспорта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter