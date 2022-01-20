Джона Малковича отказались заселять в отель из-за ковидного паспорта

Американского актера Джона Малковича отказались заселять в отель в Венеции из-за отсутствия ковидного паспорта. Об этом сообщает Il Gazzettino.

68-летнего артиста не пустили в гостиницу, так как срок его сертификата о вакцинации истек. Уточняется, что Малкович приехал в Италию для съемок сериала «Рипли», основанного на криминальных романах Патриции Хайсмит. Он снял номер в пятизвездочном отеле Danieli с видом на Гранд-канал, но из-за отказа в заселении команде актера пришлось срочно искать ему новое жилье. В итоге Малкович заселился в частном доме неподалеку от гостиницы.

Известно, что сам актер связан с гостиничным бизнесом и является главным инвестором сети Big Sleep. Отели компании находятся в Кардиффе, Челтнеме и Истборне.

Джон Малкович — лауреат премии «Эмми», а также номинант на «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Новый Папа», «Подмена», «Империя Солнца», «Опасные связи», «Быть Джоном Малковичем», «Бархатная бензопила» и «Поля смерти».