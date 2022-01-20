«Реал» приблизился к подписанию контракта с самым дорогим игроком мира

Мадридский «Реал» достиг договоренности с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает ABC.

По данным издания, «королевский клуб» готов предоставить форварду шестилетний контракт с окладом в 21 миллиона евро в год. Также предусмотрен подписной бонус в 40 миллионов евро.

ПСЖ в свою очередь намерен удержать форварда. Парижане предлагают Мбаппе контракт до 2024 года. Руководство ПСЖ рассчитывает, что француз выступит на чемпионате мира в Катаре в статусе их футболиста. Мбаппе — самый дорогой игрок в мире. Трансферная стоимость французского нападающего оценивается в 160 миллионов евро.

В октябре 2021 года сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с ПСЖ, срок действия которого истекает летом 2022-го. Такое решение продиктовано желанием перейти в «Реал».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил девять голов в 18 матчах.