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Художница вышла из комы, узнала о пандемии и удивилась

Семь месяцев жизни выпали из памяти женщины после операции на мозге

Фото: Brain Tumour Research

Жительница английского города Уэстерем, графство Кент, вышла из комы, узнала от окружающих о пандемии и сильно удивилась. Ее историю рассказывает BBC News.

50-летняя художница Карен Эгглстон начала испытывать проблемы со здоровьем. Ей казалось, что она не справляется с работой. Англичанка взяла отпуск на несколько месяцев, но ее здоровье продолжало ухудшаться. У нее начались краткосрочные потери памяти. «Я помню, как в начале ноября 2019 года пошла спать, чувствуя себя нехорошо... а затем очнулась от голоса, который говорил: "Только не волнуйтесь, у вас была травма головы". К моему удивлению, было 19 июня 2020-го. Я была в лондонской больнице и не понимала, что происходит», — рассказала англичанка.

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Женщина подчеркнула, что семь месяцев жизни выпали из ее памяти. Оказалось, что она перенесла приступ, в результате которого потеряла сознание, и попала в больницу. Врачи обнаружили в головном мозге пациентки менингиому обонятельной борозды на первой стадии и провели операцию. Через неделю после хирургического вмешательства женщина очнулась с потерей памяти.

Эгглстон не помнила, как распространялась пандемия коронавируса и кто был премьер-министром. Англичанка сравнила произошедшее с пробуждением в начале произведения Джона Уиндема: вокруг пандемия, о которой она ничего не знала, все приходили к ней в масках и с ватными палочками для взятия мазков.

После удаления опухоли женщина смогла вернуться к работе. Врачи сообщили, что теперь она здорова, хотя в результате травмы у нее произошла потеря зрения, и теперь она не может водить автомобиль. Эгглстон пришлось заново учиться рисовать. Она планирует принять участие в благотворительном триатлоне, чтобы привлечь внимание к исследованию опухолей мозга.

Ранее сообщалось, что рыбак на кишащем медведями отдаленном острове Крк в Хорватии нашел потерявшую память англоговорящую женщину, которая провела там несколько дней и не смогла вспомнить, как она оказалась в этом месте. Чтобы извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов на внедорожниках, которым пришлось пешком пройти несколько километров по скалам.

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Алиса Дмитриева
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