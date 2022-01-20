Инфекционист оценил возможность повторного заражения COVID-19 спустя месяц

Повторные случаи инфицирования коронавирусом через месяц после болезни маловероятны. Так оценил возможность заражения доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, его цитирует РИА Новости.

«Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет, и с высокой долей вероятности через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным», — заявил Вознесенский.

По его словам, вероятность повторного заражения повышается при наличии у человека хронических заболеваний, из-за которых иммунный ответ не развивается.

Также высокий риск есть у тех, кто, возможно, ранее заражался другим штаммом коронавируса. Пока достоверно не известно, имеет ли место перекрестный иммунитет между различными штаммами COVID-19.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов допустил вероятность многократного инфицирования COVID-19. По его словам, это связано с типоспецифическим иммунитетом, который вырабатывается после коронавируса.