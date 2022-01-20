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Инфекционист оценил возможность повторного заражения COVID-19 спустя месяц

Инфекционист Вознесенский: повторные случаи COVID-19 возможны, но не через месяц

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Повторные случаи инфицирования коронавирусом через месяц после болезни маловероятны. Так оценил возможность заражения доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, его цитирует РИА Новости.

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«Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет, и с высокой долей вероятности через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным», — заявил Вознесенский.

По его словам, вероятность повторного заражения повышается при наличии у человека хронических заболеваний, из-за которых иммунный ответ не развивается.

Также высокий риск есть у тех, кто, возможно, ранее заражался другим штаммом коронавируса. Пока достоверно не известно, имеет ли место перекрестный иммунитет между различными штаммами COVID-19.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов допустил вероятность многократного инфицирования COVID-19. По его словам, это связано с типоспецифическим иммунитетом, который вырабатывается после коронавируса.

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Анастасия Шейкина
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