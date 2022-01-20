США захотели одобрить запрос Турции на закупку истребителей для усиления НАТО

США захотели одобрить закупку Турцией американских истребителей F-16 для усиления НАТО на Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, США могут одобрить запрос Турции и предоставить Анкаре 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение своих союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Черном море.

В октябре стало известно, что Вашингтон решил исключить Анкару из проекта по созданию истребителей F-35 после того, как Москва заключила контракт на поставку Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 в 2017 году. Решение турецкой стороны вызвало резко негативную реакцию всех стран НАТО, в том числе США.