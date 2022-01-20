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В Совфеде назвали заявления Байдена громкими, но далекими от сути дела

Сенатор Климов заявил, что Байден пытается заработать себе очки громкими заявлениями

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Громкие слова президента США Джо Байдена в отношении России могут быть связаны с его желанием повысить свой рейтинг. Далекими от сути дела их назвал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет РИА Новости.

По его словам, в связи с проблемами в стране Байден пытается заработать себе очки, а также остановить падение личного рейтинга громкими, но далекими от сути дела заявлениями.

«Печально, что так правят ядерной сверхдержавой», — заключил Климов.

Ранее о том, что заявления Байдена свидетельствуют об отсутствии у американских властей ответа на предложения России по гарантиям безопасности, говорил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Также он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы.

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Юлия Ямпольская
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