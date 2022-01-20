Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Приднестровье заявили об отсутствии манипуляций с российским газом

Глава Приднестровья Красносельский: республика честна в газовых вопросах перед РФ

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об отсутствии манипуляций с российским газом. Его слова приводит РИА Новости.

Красносельский отметил, что республика по его инициативе с июня 2019 года отчитывается перед российским Минфином и администрацией президента о движении газа и «газовых» денег в рамках каждого предприятия.

«На сегодняшний день любые манипуляции с российским газом полностью исключены. Все под жестким контролем. Мы абсолютно честны и открыты для наших коллег. Все злоупотребления ушли в историю», — подчеркнул глава Приднестровья.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал способ выйти из газовых кризисов. По его словам, нужно повышать тариф на газ для населения. Он предложил пересмотреть тариф в соответствии с реальной стоимостью природного газа на рынке, такой способ поможет стране выйти из газового кризиса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
В России заявили о самостоятельной изоляции Евросоюза от диалога по безопасности
В НАТО пригрозили России «высокой ценой» при эскалации на Украине
Акции «Обуви России» обвалились
ООН назвала ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
Архивное фото полуголой москвички с младенцем заставило россиян поспорить
В Приднестровье заявили об отсутствии манипуляций с российским газом
Украина решила участвовать в сертификации «Северного потока-2»
Дочь Трампа пригласили к «добровольному» сотрудничеству со следствием
Центробанк в ближайшее время представит обновленную банкноту 100 рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter