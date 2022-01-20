В Приднестровье заявили об отсутствии манипуляций с российским газом

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об отсутствии манипуляций с российским газом. Его слова приводит РИА Новости.

Красносельский отметил, что республика по его инициативе с июня 2019 года отчитывается перед российским Минфином и администрацией президента о движении газа и «газовых» денег в рамках каждого предприятия.

«На сегодняшний день любые манипуляции с российским газом полностью исключены. Все под жестким контролем. Мы абсолютно честны и открыты для наших коллег. Все злоупотребления ушли в историю», — подчеркнул глава Приднестровья.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал способ выйти из газовых кризисов. По его словам, нужно повышать тариф на газ для населения. Он предложил пересмотреть тариф в соответствии с реальной стоимостью природного газа на рынке, такой способ поможет стране выйти из газового кризиса.

