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Украинская полиция опровергла сообщения о минировании офиса Зеленского

Полиция Киева: при проверке офиса президента Украины Зеленского взрывчатки не обнаружено

Фото: РИА Новости

Полиция опровергла сообщения о минировании офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко, ее слова приводит «Укринформ».

Тищенко отметила, что в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании здания на улице Банковой, при проверке взрывчатки не обнаружено.

«Проверка уже завершена. Никакие опасные предметы не найдены», — уточнила представитель киевской полиции.

Ранее 20 января стало известно, что в Киеве проверяют здание офиса президента Украины Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Вход в здание был временно прекращен, при этом отмечалось, что сотрудники офиса могут пройти к своим рабочим местам, предъявив документы.

Марина Совина
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