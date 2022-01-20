Украинская полиция опровергла сообщения о минировании офиса Зеленского

Полиция опровергла сообщения о минировании офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко, ее слова приводит «Укринформ».

Тищенко отметила, что в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании здания на улице Банковой, при проверке взрывчатки не обнаружено.

«Проверка уже завершена. Никакие опасные предметы не найдены», — уточнила представитель киевской полиции.

Ранее 20 января стало известно, что в Киеве проверяют здание офиса президента Украины Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Вход в здание был временно прекращен, при этом отмечалось, что сотрудники офиса могут пройти к своим рабочим местам, предъявив документы.

