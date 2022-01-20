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Акции «Обуви России» обвалились

Акции ретейл-компании «Обувь России» обвалились после технического дефолта

Фото: Pixabay

Акции российской ретейл-компании OR GROUP (ранее «Обувь России») обвалились на Московской бирже после того, как был допущен технический дефолт по облигациям серии БО-07. Они теряли до 9,7 процента стоимости, а стоимость облигаций других серий снижалась на 30-40 процентов, сообщает РБК.

В качестве причины неисполнения обязательств по облигациям в компании назвали недостаточное количество денег на расчетном счете. 20 января организации было необходимо выплатить номинальную стоимость выпуска — 592 миллиона рублей. Сроки действия технического дефолта установили до 3 февраля.

«Практически 99 процентов выпуска облигаций серии БО-07 приходится на одного крупного держателя. Мы находимся в постоянном контакте с кредитором и в настоящий момент ведем переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. У нас уже достигнуто взаимопонимание по вариантам пролонгации задолженности, на текущий момент мы согласуем технические моменты», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что венчурная госкомпания «Роснано» договорилась с крупнейшим кредитором — Совкомбанком. Отмечается, что стороны договорились о реструктуризации долга. Она предусматривает досрочное погашение 15 миллиардов рублей по банковскому кредиту. Договоренность была достигнута в конце декабря.

Марина Совина
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