Российский водитель маршрутки из-за приступа протаранил машины и попал на видео

В Омске водитель пассажирской маршрутки из-за приступа эпилепсии протаранил пять машин, в результате медицинская помощь понадобилась ему самому и 72-летней женщине, находившейся в салоне. Видео с места происшествия опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видно, как маршрутка вылетает на встречную полосу. Транспортное средство буквально таранит автомобили на своем пути. После этого микроавтобус сносит припаркованную на краю дороги машину и оказывается на тротуаре, где, к счастью, не было людей.

Очевидцы позже рассказали, что у водителя случился приступ эпилепсии. В салоне маршрутки в это время находились 18 человек. Предполагается, что один из пассажиров, заметив приступ у водителя, хотел остановить маршрутку, но у него ничего не получилось.

Медики уже оказали помощь водителю и 72-летней пассажирке.

В декабре 2021 года в Москве на улице Свободы в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки пострадали десять человек: девять пассажиров маршрутки и водитель легкового автомобиля. Отмечается, что травмы у всех не тяжелые.