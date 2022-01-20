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Из-за роста цен на продукты россияне начали массово выращивать овощи дома

AliExpress: в России увеличился спрос на товары для домашнего садоводства

Фото: Priscilla Du Preez / Reuters

Россияне начали экономить на покупке продуктов из-за роста цен, в результате у них вырос интерес к домашнему садоводству в четвертом квартале 2021 года. Об этом говорится в исследовании AliExpress Россия, передает РИА Новости.

Поскольку россияне начали массово выращивать овощи дома, увеличился спрос на товары для домашнего садоводства. Эксперты также называют вторую причину такого роста — поиск нового хобби. Спрос на удобрения взлетел в 17,5 раза в годовом выражении. За популярные товары этой категории люди готовы отдать от 200 до 500 рулей.

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Спрос на товары для ухода за растениями увеличился в 12,4 раза. Наибольшей популярностью пользовались кистедержатели для томатов, опоры и пластиковые зажимы. Активнее всего россияне покупали семена низкорослых томатов, карликового граната, арбузных огурцов и клубники.

В четвертом квартале также подскочили продажи товаров для профессионального освещения (в 17,9 раза). Особенно оказались популярны светодиодные фитолампы с таймером отключения. Кроме того, в два раза вырос спрос на товары для выращивания растений без почвы. Горшки для растений стали покупать в 8,2 раза чаще.

Предпосылок для снижения цен на продукты в России нет, нужны меры поддержки для бедных слоев населения в виде раздачи денег на еду, заявил ранее заместитель председателя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

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Мария Строителева
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