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Памела Андерсон подала на развод

Памела Андерсон разводится с пятым мужем после года брака

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская актриса Памела Андерсон подала на развод со своим мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом, сообщает Rolling Stone со ссылкой на свой источник.

Нынешний брак является у 54-летней артистки пятым по счету. Пара прожила вместе чуть больше года — их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника, близкого к паре, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения «исчерпавшим себя пандемическим вихрем», поскольку их отношения завязались во время карантина, когда они были почти неразлучны, и поженились через несколько месяцев. Они начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Ранее стало известно, что Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи. Бывшая сожительница ее мужа Дэна Хейхерста, 42-летняя Кэри, заявила, что тот изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя детьми возлюбленного.

Марина Совина
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