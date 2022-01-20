Кремль оценил готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине можно назвать позитивным фактом. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, Соединенные Штаты демонстрируют готовность обсуждать некоторые вопросы, которые связаны с данной ситуаций, что «относится к позитивной стороне».

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки президента США Джо Байдена улучшить отношения с Москвой вызвали негативную реакцию со стороны Конгресса и Сената. Любой дружественный шаг американского лидера в отношении России будет заблокирован органами власти Соединенных Штатов, отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках». Такая ситуация вызывает беспокойство, подчеркнул он.

