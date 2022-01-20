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Кремль оценил готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Песков назвал позитивной готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине можно назвать позитивным фактом. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, Соединенные Штаты демонстрируют готовность обсуждать некоторые вопросы, которые связаны с данной ситуаций, что «относится к позитивной стороне».

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки президента США Джо Байдена улучшить отношения с Москвой вызвали негативную реакцию со стороны Конгресса и Сената. Любой дружественный шаг американского лидера в отношении России будет заблокирован органами власти Соединенных Штатов, отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках». Такая ситуация вызывает беспокойство, подчеркнул он.

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Юлия Ямпольская
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