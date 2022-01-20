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Раскрыты подробности о законопроекте о маркировке домашних животных

«Известия»: домашних питомцев включат в законопроект об обязательной маркировке животных

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

Кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Такие подробности «Известиям» раскрыл первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой Минсельхоз России.

По словам депутата, министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. В его нынешней редакции речь идет только о сельхозживотных. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в ноябре 2021 года. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа.

По словам Бурматова, к нему обращаются граждане, вопрошающие, куда исчезли поправки о кошках и собаках, поскольку «их регистрации люди ждут больше всего». «Потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — пояснил он.

Парламентарий добавил, что учет животных необходим, кроме того, он должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной, «чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип».

Марина Совина
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