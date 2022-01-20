Повар раскрыл главный секрет приготовления идеально хрустящего картофеля

Шеф-повар из австралийского города Мельбурн Морган Хипуорт под ником @morganhipworth поделился в TikTok способом приготовления идеального жареного картофеля.

20-летний повар, который владеет пекарней Bistro Morgan, раскрыл главный секрет приготовления вкусного картофеля с чесноком. Мужчина рассказал, что картофель можно сделать даже более хрустящим, если сварить его и затем обжарить в масле вместо того, чтобы запекать в духовке, а затем бросать на сковородку.

«Сначала необходимо почистить и нарезать картошку. Положите ее в кастрюлю и дайте покипеть, пока она не станет мягкой. Затем вытащите из воды и положите на поднос, пока она не высохнет полностью», — сказал он. После этого Хипуорт нарезает чеснок тонкими ломтиками и обжаривает его на медленном огне в оливковом масле в течение 20 минут. «Я называю это жидким золотом», — отметил он.

Затем австралиец извлекает чеснок и переливает масло на сковороду, куда выкладывает картошку. Он обжаривает картошку на сильном огне с морской солью, чесноком и розмарином до тех пор, пока она не становится очень хрустящей. Затем он все перемешивает.

Видео набрало более 268 тысячи просмотров. Пользователей восхитил такой способ приготовления картофеля. Многие из них пообещали опробовать рецепт Хипуорта. Некоторые одобрили метод австралийца и заявили, что уже готовят картофель таким способом. Один из пользователей рассказал, что воспользовался этим рецептом, но добавил мед, и ему понравился результат.

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