КНР снова обвинила США во вторжении в «китайские» территориальные воды

Министерство обороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в спорные с КНР территориальные воды вблизи архипелага Сиша (Парасельские острова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

По словам военного, США подошли к островам «без получения соответствующего разрешения правительства Китая». Пекин возмутился действиями Вашингтона в Южно-Китайском море и потребовал прекратить подобные провокации.

Тянь Цзюньли указал, что наблюдение за американским кораблем вели воздушные силы НОАК, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. «Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонно являются производителем рисков в сфере безопасности в Южно-Китайском море, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности», — заявил он.

Это не первый случай, когда КНР обвиняет США в «нарушении суверенитета и безопасности» из-за вхождения американских кораблей в акватории спорных островов. В сентябре 2021 года Минобороны Китая обвинило американский эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды вблизи островов Наньша (архипелаг Спратли). В Пекине считают, что КНР обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море и акваториям возле них.

Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.