Белый дом рассказал о рестрикциях против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не сомневаются, что в Киеве понимают суть заявлений американского лидера Джо Байдена по Украине и России. Ее слова приводит ТАСС.

Так она ответила на вопрос о том, велись ли переговоры с должностными лицами Украины для того, чтобы снять обеспокоенность, которая у них могла возникнуть после заявлений Байдена о РФ и Украине на прошедшей пресс-конференции. «Мы поддерживаем [с украинскими властями] контакты на высоком уровне. Они, безусловно, поняли из этих обсуждений, что имел в виду президент», — сказала Псаки.

Псаки добавила, что США продолжают рассматривать ряд вариантов рестрикций, и никакие из тех мер в отношении России, о которых сообщалось ранее, по-прежнему не исключены.

Байден назвал угрозой, исходящей от России, «маленьких человечков в зеленой форме» и кибератаки. Глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на подобные вызовы. Он отметил, что пересечение российскими военными границы Украины — это вторжение, которое встретит серьезный экономический ответ.