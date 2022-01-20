Байден назвал российской угрозой «маленьких человечков в зеленой форме»

Президент США Джо Байден назвал угрозой, исходящей от России, «маленьких человечков в зеленой форме» и киберетаки. Его слова приводит РИА Новости.

Глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на подобные вызовы. Он отметил, что пересечение российскими военными границы Украины — это вторжение, которое встретит серьезный экономический ответ, о чем было заявлено российскому коллеге Владимиру Путину.

«У России долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные — военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму», — добавил Байден.

Ранее президент США заявил, что Россия заплатит высокую цену, если решится на вторжение на Украину. Вашингтон готов применить санкции в случае эскалации конфликта. Американский лидер, что Москву также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.

