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Байден назвал российской угрозой «маленьких человечков в зеленой форме»

Президент США Байден: угрозы РФ включат «маленьких человечков в зеленой форме», кибератаки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назвал угрозой, исходящей от России, «маленьких человечков в зеленой форме» и киберетаки. Его слова приводит РИА Новости.

Глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на подобные вызовы. Он отметил, что пересечение российскими военными границы Украины — это вторжение, которое встретит серьезный экономический ответ, о чем было заявлено российскому коллеге Владимиру Путину.

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«У России долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные — военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму», — добавил Байден.

Ранее президент США заявил, что Россия заплатит высокую цену, если решится на вторжение на Украину. Вашингтон готов применить санкции в случае эскалации конфликта. Американский лидер, что Москву также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.

Марина Совина
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