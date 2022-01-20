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В РАН оценили серьезность задержек развития у детей после COVID-19 у матери

Академик РАН Горелов: задержки развития у детей после COVID-19 у матери обратимы

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Задержка темпов развития у ребенка, мать которого во время беременности переболела COVID-19, является обратимым процессом. Так оценил серьезность последствий коронавируса заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, его цитирует РИА Новости.

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Специалист рассказал, что, согласно зарубежным исследованиям, после COVID-19 у матери во время беременности у ребенка может замедлиться и нервно-психическое, и физическое развитие.

«Это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — сказал Горелов.

Ранее Горелов заявил, что у непривитых женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности, может родиться ребенок с пониженным на 20 процентов IQ.

Коронавирус может также навредить здоровью беременной женщины. По словам репродуктолога Ирины Меньшиковой, инфицирование приводит к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу.

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Анастасия Шейкина
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