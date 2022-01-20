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Правительству Чехии порекомендовали начать ревизию отношений с Россией

Чешский депутат Фишер: рекомендуем правительству начать ревизию отношений с Россией

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности порекомендовал правительству начать ревизию отношений с Россией. Об этом заявил после заседания председатель комитета Павел Фишер, его цитирует РИА Новости.

«Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении. Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», — уточнил Фишер.

По словам чешского депутата, члены комитета понимают, что это задача «на долгую перспективу».

Российско-чешские отношение испортились после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Стороны обоюдно выслали дипломатов, нормализации отношений с тех пор не произошло.

В октябре 2021 года в Чехии захотели принять очередной пакет санкций против российских чиновников. Идея заключалась в том, чтобы лишить высокопоставленных лиц России возможности пользоваться чешской инфраструктурой.

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Марина Совина
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